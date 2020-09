رسميًا .. ليفربول يعلن التعاقد مع تياجو ألكانتارا

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب تياجو ألكانتارا نجم برشلونة السابق وبايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا في بيان فيديو نشره النادي اليوم الجمعة عبر حسابه في موقع تويتر، وأعلن من خلاله أن اللاعب سيحصل على القميص رقم ستة.

الصفقة كلفت النادي حوالي 22 مليون يورو، ليوقع الدولي الإسباني على عقود لمدة أربعة سنوات في صفوف الفريق الإنجليزي.

The moment you’ve all been waiting for… #ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta