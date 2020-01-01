توموري: لم أرغب في أن أكون مدافعاً وهنري ورونالدينيو قدوتي

مدافع تشيلسي يكشف أن أنه كان يرغب في أن يلعب بخط الوسط

كشف فيكايو توموري، لاعب تشيلسي أنه في بداية مسيرته لم يكن يرغب في أن يصبح مدافعاً إلا بعد اقناع والده.

وقال توموري في تصريحات خاصة لموقع جول: "في صغري كنت معجب بتييري هنري، ورونالدينيو، كما كان والدي شديد الإعجاب بزيدان".

وواصل: "كنت أيضاً أحب ديفيد بيكهام، وواين روني ومايكل أوين".

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وأضاف: "عند انضمامي لأكاديمية تشيلسي أول مرة، كنا نلعب ثلاثة أشهر في الدفاع، وبعدهم ثلاثة أشهر في خط الوسط، ومثلهم في الهجوم، ليحددوا بعد ذلك مركز النهائي".

وأكمل: "في ذلك الوقت، لم يكن يرغب أحد في ان يصبح مدافعاً، وأتذكر مدرب الشباب وضعني في مركز المدافع وكنت منزعجاً، حتى أقنعني والدي أن طريقتي هي طريقة المدافعين".

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وأردف: "بعد ذلك بدأت أحلم في أن أكون مثل جون تيري، قائد تشيلسي والذي كان من أفضل المدافعين في العالم في ذلك الوقت، ومع تقدمي في السن بدأت في متابعة سيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك".

وعن الموسم الحالي واستدعائه للمنتخب الإنجليزي قال: "أتذكر أنه بعد مباراة ليل خارج أرضنا هذا الموسم، جاء المدرب لنا وأخبرني أنا وتامي إبراهام، أننا سنتلقى مكالمة هاتفية غداً قبل مباراة المنتخب، وبعد رحيله نظرت أنا وتامي لبعضنا وضحكنا واتصلت بوالدي بعدها وكان سعيداً للغاية".

جدير بالذكر أن توموري شارك هذا الموسم 21 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة آخر.