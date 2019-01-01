الدوري الإيطالي | بيلوتي يقلب الطاولة ويقود تورينو لإسقاط ميلان

خسارة جديدة للروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب تورينو على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإيطالي.

بدأ تورينو بتشكيل مكون من: سيريجو – إيتزو – ليانكو – بريمر – دي سيلفستري – باسيلي – رينكون – أينا – فيردي – بيلوتي – زازا

فيما دفع الرسونيري بكل من: دوناروما – كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز – كيسييه – بن ناصر – تشالهانوجلو – سوسو – بيونتيك – لياو

بداية الخطورة أتت في الدقيقة العاشرة بتسديدة من التركي هاكان تشالهانوجلو من ركلة حرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 18 تحصل ميلان على ركلة جزاء سجل منها البولندي كريشتوف بيونتيك الهدف الأول.

وفي الدقيقة 50 تصدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان لكرة خطيرة من سيموني فيردي، فيما كاد بيونتيك أن يسجل الثاني في الدقيقة 54 ولكن تمر الكرة بجوار القائم.

أجرى والتر ماتزاري مدرب تورينو تبديله الأول في الدقيقة 57 بنزول كريستيان أنسالدي بدلاً من ليانكو.

على الناحية الأخرى تحرك ماركو جيامباولو مدرب ميلان بإشراك جياكومو بونافينتورا بدلاً من رافاييل لياو في الدقيقة 66، بالتزامن مع نزول أليخاندرو بيرينجير بدلاً من سيموني فيردي في صفوف تورينو.

وفي الدقيقة 72 بدأت التحركات لقلب النتيجة، بهدف من أندريا بيلوتي بعد عرضية من توماس رينكون، وهي اللقطة التي تلاها طرد بيبي رينا من دكة بدلاء ميلان للاعتراض.

وسريعاً في الدقيقة 76، عاد بيلوتي وسجل ثاني الأهداف بعد تسديدة رائعة من متابعة، قبل أن يضطر جيامباولو لاستخدام تبديله الثاني بنزول أنتي ريبيتش بدلاً من اسماعيل بن ناصر في الدقيقة 78.

على الناحية الأخرى وفي الدقيقة 83، استخدم ماتزاري تبديله الثالث بإشراك كوفي دجيدجي بدلاً من أولا أينا.

بذلك يتراجع ميلان إلى المركز الثالث عشر بـ6 نقاط فقط من انتصارين و3 هزائم، فيما يتقدم تورينو للمركز السادس بـ9 نقاط.