بيانيتش: ماتويدي سيترك الملعب لو تعرض للعنصرية

واقعة كين لا تزال تلقي بظلالها

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، أن زميله بليز ماتويدي سيترك الملعب إذا تعرض لأي فعل عنصري في اللقاءات المقبلة.

ووقع ماتويدي ضحية للهتافات العنصرية هو وزميله مويس كين في لقاء يوفنتوس الأخير أمام كالياري الثلاثاء الماضي.

وقال بيانيتش مع "توتوسبورت": "بليز غاضب للغاية، وقال لي في المرة المقبلة سيترك الميدان، لا أعتقد أن تلك الهتافات يجب أن تحدث".

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( 📸 : @ChampionsLeague )pic.twitter.com/QZoO528xhQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وأضاف: "كل لاعب بحقه أن يحتفل كما يريد، هذا العام الثاني لماتويدي معنا ويتعرض لهذا الموقف، هذا أمر بشع، رأينا كيف كانوا حزانى بعد المباراة".

وأتبع البوسني: "لا أتحدث فقط عن ماتويدي وكين، ولكن أيضاً ساندرو ولاعبي كالياري الملونين، كان يجب أن يتدخل الحكم".

وذكرت التقارير أن المدعي الفدرالي قلل من أهمية الأحداث التي حدثت في مباراة كالياري ويوفنتوس في تقريره حول أحداث المباراة.

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة مساء السبت أمام ميلان في تورينو، وفي حالة انتصاره وخسارة نابولي سيعلن فوزه رسمياً بالدوري الإيطالي.