توخيل ينتقد رئيس وزراء بريطانيا .. وهافيرتس سيدفع لدعم تشيلسي!

شكك الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي في أولويات بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، بعدما علم أن جماهير "البلوز" الآن مطالبة بالتوقف عن دعم الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي.

أبراموفيتش، الذي استحوذ على تشيلسي في 2003، يحاول الآن بيع النادي وذلك بعد أن قامت الحكومة البريطانية بتجميد أصوله بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتعين الآن على تشيلسي العمل في ظروف صعبة للغاية، مع استمرار الجماهير لإظهار دعمها لمالك النادي، ويعتقد توخيل أن هناك قضايا أكبر الآن يتعين على الجميع معالجتها في الوقت الحالي، بخلاف تصرف الجماهير.

ماذا قال بوريس جونسون؟

قال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء عن الأغاني الداعمة التي يواصل مشجعو تشيلسي توجيهها إلى أبراموفيتش: "نحن ندرك قوة الشعور حول الأندية المملوكة لأشخاص، ولكن هذا لا يبرر السلوك غير اللائق تمامًا في هذا الوقت".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن للناس إظهار الشغف والدعم لناديهم دون اللجوء إلى هذا النوع من الأشياء".

ما هو رد توخيل؟

وسُئل المدرب الألماني عن تصريحات جونسون قبل رحلة "البلوز" إلى فرنسا لمواجهة ليل مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل: "سمعت عن ذلك، سمعت عنها قبل بضع دقائق فقط، لا أعلم ما إذا كانت في هذه الأوقات هي المناقشة الأهم التي يجب إجراؤها في البرلمان".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت هتافات المشجعين التي تناقش في البرلمان تعني أننا يجب أن نقلق بشأن أولويات هذه الحكومة، لكن حسنًا، لا داعي للتعليق مني، لدينا بالفعل أشياء أكثر إلحاحًا يجب مناقشتها والتعامل معها".

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"سأدفع من جيبي لأجل تشيلسي"

من جانبه، أكد الألماني كاي هافيرتس نجم وسط تشيلسي أنه مستعد لدفع فاتورة سفر تشيلسي لمواجهة ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.

عقوبات الحكومة البريطانية على مالك تشيلسي جعلت النادي مجبرًا على دفع 20 ألف جنيه إسترليني فقط لرحلات الفريق خارج ملعبه.

وقد لا يتمكن تشيلسي من تحمل تكلفة طائرة تنقل الفريق إلى تلك المواجهة، وربما يضطر إلى القيام برحلة بالحافلة بدلًا من ذلك.

وعرض هافيرتس المساهمة بأموال من جيبه الخاص لمساعدة النادي على إنجاز تجهيزاته إذا استمرت معاناة النادي.

وقال الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليل: "سأدفع، هذه ليست مشكلة، أعتقد أن هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "بالنسبة لنا، التوجه إلى المباريات هو أهم شيء".

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من اللحظات الأصعب والأشياء الصعبة في العالم في الوقت الحالي مما لو كان علينا ركوب حافلة أو طائرة للذهاب إلى المباراة".

واختتم الألماني: "سأدفع ذلك المال، لا مشكلة لدي".

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