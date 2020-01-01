توخيل يكشف موعد عودة نيمار من الإصابة

الشكوك أثيرت حول غياب اللاعب لفترة طويلة

يأمل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، في عودة المهاجم البرازيلي نيمار لصفوف الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

نيمار تعرض لإصابة قوية في الكاحل أمام ليون، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، من أجل تحديد حجم الإصابة.

الواقعة تسببت في حالة ذعر لدى جماهير باريس، وسط مخاوف حول معاناة اللاعب من مشكلة قد تبعده لفترة طويلة.

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ومع ذلك تبدو الأمور أقل خطورة، حيث قد يلعب نيمار ويظهر بتشكيل باريس في مواجهة ليل يوم الأحد القادم بالدوري الفرنسي.

ومن جانبه قال توخيل عن موقف المهاجم البرازيلي:"هل سيلعب نيمار مرة أخرى قبل الاستراحة؟ هذا ليس مستحيلًا سنحاول كل شيء من أجل ظهوره معنا".

وأضاف:"لا أستطيع الفصل في الأمر بشكل حاسم الآن، علينا الانتظار للفحوصات الطبية التي سيجريها غدًا لتحديد موقفه".

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يذكر أن صاحب الـ28 سنة، نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.