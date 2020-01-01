ليوناردو: مباراة برشلونة استثنائية لنيمار ولا نخشاهم

لن تكون المهمة سهلة..

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، على صعوبة مباراة فريقه أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد وأشار إلى اعتياد النادي الفرنسي على مثل هذا النوع من المباريات.

ورغم البداية السيئة للبي آس جي على صعيد دوري الأبطال، لكن تمكنت كتيبة توماس توخيل من العودة من بعيد وتحقيق المركز الأول والتأهل إلى ثمن النهائي، ليسقطوا أمام برشلونة في مباراة ثأرية من الريمونتادا الشهيرة في 2017.

بالطبع تُسلط كل الكاميرات أعينها على نيمار باعتباره كان لاعبًا في البرسا بل وأراد العودة إلى كامب نو مجددًا، وبالنسبة لليوناردو فإن هذا الأمر يبدو طبيعيًا إلى حد كبير.

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البرازيلي في تصريحات للصحافة قال "من الطبيعي أن يتم الحديث عن نيمار في مباراة كهذه ، لكن بمجرد أن تبدأ، كل هذا ينتهي، إنها مباراة استثنائية بالنسبة له".

كما أضاف "في السنوات الأخيرة لعبنا كثيرًا ضد برشلونة، إنه فريق ذو تقاليد عظيمة، ولن يكون الأمر سهلاً في الدور الثاني، لكن الأمر دائمًا على هذا النحو في دوري أبطال أوروبا، لتذهب بعيدًا عليك دائمًا اللعب".

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وتابع "القرعة الآن والمباراة في فبراير، سيعتمد الأمر على كيفية وصول كل فريق لهذا الوقت، أنا متأكد من أهدافنا مشتركة وإن كان سواء نحن أم هم أقل قليلًا من العام الماضي".

"التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم هذه المباراة، أنا أعرف أنك إذا سألت أعضاء فريقنا فسيقولون نحن المفضلون، لكن أنا آسف، علينا التركيز على التفاصيل."

وأتم "لقد واجهنا موقفًا صعبًا بسبب كورونا ثم نهائي العام الماضي وحققنا شيئًا بدا مستحيلًا، التأهل إلى دور الـ16، فكان علينا الفوز بثلاث مباريات متتالية وقد فعلنا، عندما تظهر هذه الصعوبات وتنجح فهذا أمر جيد".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد هُزم في نهائي النسخة الماضية بهدف نظيف من بايرن ميونخ في أفضل مشاركة على الإطلاق بتاريخ النادي الفرنسي.