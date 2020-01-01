توخيل: نحتاج لمعجزة حتى يلحق مبابي بمباراة أتالانتا

الأمل لا يزال قائمًا..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على صعوبة لحاق كيليان مبابي بمباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، مُعتبرًا أنه في حاجة "لمعجزة" للتواجد أمام النادي الإيطالي.

وكان مبابي قد أصيب بالتواء قوي في الكاحل خلال فوز البي آس جي على سانت إتيان في نهائي كأس فرنسا بهدف نظيف، وأعلن النادي الباريسي عن غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

بالنسبة لتوخيل، فإن هذه الإصابة ضربة قوية لكتيبته، ولكنه لم يفقد الأمل بعد في إمكانية لحاقه بمباراة أتالانتا المقرر لها في 12 أغسطس المقبل رغم اعترافه بصعوبة الأمر.

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المدرب الألماني في تصريحات إعلامية قبل مباراة ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية قال "سيكون لإصابته تأثير كبير علينا ولكن آمل أن نجد حلًا، اللحاق بأتالانتا؟ ما زلنا نأمل".

كما أضاف "لكن فرصة حدوث ذلك ضئيلة جدًا، كل يوم مهم لتحقيق معجزة، ولكن غدًا أمام ليون سيتعين علينا التكيف بدون مبابي".

وتابع "لا يمكننا التحضير لمباراة أتالانتا من خلال مباراة ليون من الناحية التكتيكية، لا أعرف فريقًا في العالم يلعب مثل أتالانتا، يمكننا فقط العمل على حالتنا الذهنية وإظهار رغبتنا في الفوز، هذا سيجهزنا لهم إذا فزنا بالكأس غدًا".

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وعلى صعيد متصل، تحدث ماركو فيراتي عن غياب زميله مبابي قائلًا "مبابي هادئ وسيعمل جاهدًا للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

وأتم "شعرنا بخيبة أمل كبيرة لإصابته حتى لو فزنا على سانت إتيان، فكرنا به فنحن تنتظرنا منافسات رائعة وسيبدأ أساسيًا لاعب مثله في أي فريق، نحن نفتقده حقًا".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حال تجاوزه عقبة أتالانتا سيلتقي في نصف النهائي بالفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج