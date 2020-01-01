مبابي يتعجب من تألق إبراهيموفيتش مع ميلان

زلاتان يتألق من جديد في الدوري الإيطالي

حالة فنية مميزة يعيشها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان ، تسببت في دهشة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان .

زلاتان قاد ميلان لحصد 3 نقاط جديدة بالدوري الإيطالي، أمس الأربعاء، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على سامبدوريا 4/1 بالجولة 37 من البطولة.

ثنائية السويدي العملاق، لفتت أنظار مبابي، الذي لم يصدق ما يشاهده للاعب يبلغ من العمر 38 سنة.

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وقال مبابي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"شاهدت إعادة مباراة ميلان أمس وما فعله زلاتان ضد سامبدوريا".

وأضاف:"عمره 38 سنة؟ الآن شاهدت ما يكفي لي اليوم، استمتعوا بأوقاتكم يا رفاق".

Juste en train de regarder le replay du Milan...

Zlatan quel joueur quand même.

38 ans 😳😳😳



C’était tout pour moi bonne journée les gars 😂🤪👍🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 30, 2020

ويرتفع رصيد زلاتان من الأهداف التي سجلها مع ميلان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي إلى الرقم 10، في 19 مباراة لعبها مع النادي الإيطالي.

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يذكر أن السويدي المخضرم لم يحسم مصيره حتى الآن بالبقاء مع ميلان حتى نهاية الموسم، أو البحث عن فرصة جديدة ربما قد تكون في بلاده.