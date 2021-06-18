أمرابط يثير الجدل حول مستقبله مع النصر يواصل انتقاد خليلوزيتش

اللاعب المغربي يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع النصر السعودي

أثار المغربي نور الدين أمرابط، جناح فريق نادي النصر الجدل، حول مستقبله مع فريقه، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه، كما انتقد المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب بلاده.

وأصبح أمرابط لاعبًا حرًا، بعد انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي، حيث لم يتم تجديد عقده حتى الآن، ولم يصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر.

ماذا قال أمرابط عن موقفه من الاستمرار مع النصر؟

وخلال تصريحات مع قناة "EK Voetbal Talk" الهولندية، قال أمرابط: "لأول مرة منذ عام 2007 أكون فيها بلا عقد، ولا أعرب مصيري حتى الآن، وأين سألعب الموسم القادم".

وأثار أمرابط الجدل حول موقفه من النصر، حيث قال: " سأنتظر خلال الوقت الحالي، وقد أوجد في دوري ونادي آخر خلال الفترة المقبلة" في إشارة إلى إمكانية عدم الاستمرار مع العالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي النصر يسعى لتجديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر أو موسم إضافي، حيث يتم التفاوض حاليًا مع اللاعب من أجل استمراره.

ما هي وجهة أمرابط القادمة؟

ورفض أمرابط فكرة الاعتزال في الوقت الحالي، حيث قال: "لا أرغب في الاعتزال الآن، أتمنى اللعب لمدة موسمين على الأقل حتى أصل إلى سن الـ36 عامًا".

وواصل: "قادر على اللعب لمدة سنتين، حيث قد ألعب لمدة عام وأنهي مسيرتي في نادي ألمير سيتي الهولندي، وهو النادي الذي بدأت منه مسيرتي الاحترافية".

واستطرد قائلًا: "إذا كان هناك عرض جيد لي في الدوري الهولندي، سأقوم بالتحدث معهم ومن الممكن أن ألعب هناك الموسم المقبل".

لماذا انتقد أمرابط مدرب منتخب المغرب؟

وعبر نور الدين أمرابط عن استيائه من طريقة تعامل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، في مسألة استبعاده من صفوف أسود الأطلس.

أمرابط قال خلال تصريحاته عن خليلوزيتش: "لعبت أول 3 مباريات، ثم تعرضت للإصابة بأوتار الركبة، وبعدها لم يستدعني مرتين، ولم أتلق أي اتصال من المدرب خليلوزيتش".

وأوضح: "من حق المدرب اختيار لاعبين أصغر مني سنًا، ولكن كان يجب أن يتصل بي أو يجعل أحد مساعديه يتواصلون معي، لكن يكشف عن عدم رغبته في خدماتي بطريقة مختلقة أو بشكل أفضل".

ويواصل أمرابط التعبير عن غضبه من المدرب البوسني، بعد خروجه في أكثر من حديث سابق ينتقد فيه مدرب المنتخب المغربي.

متى كان آخر استدعاء لأمرابط مع المنتخب المغربي؟

يعد نور الدين أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف المنتخب المغربي منذ عام 2011، وذلك في عهد المدرب إيريك جيريتس، حيث لم يتم استبعاده خلال تلك الفترة.

وشارك أمرابط في آخر مباراة له مع المنتخب المغربي في 19 نوفمبر 2019 أمام بوروندي، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2022، حيث شارك لمدة 6 دقائق فقط، وحقق أسود الأطلس الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

اقرأ أيضًا ..