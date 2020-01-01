توتي يعود لعالم كرة القدم من بوابة مختلفة

أسطورة روما يرفض ترك عالم الساحرة المستديرة

كشف فرانشيسكو توتي، أسطورة روما السابق، عن رغبته في العودة إلى كرة القدم ولكن من بوابة مختلفة.

وأعلن توتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن بداية مغامرة جديدة، وإنشاء شركتي لاستشارات الأندية واللاعبين.

وكتب توتي في بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعلن بكل فخر أنني أسست وكالتين للاستشارات ولمساعدة الأندية واللاعبين، وسيكون مقرهم في روما ويطلق عليهم CT10 &IT Scouting".

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وشدد توتي، المتوج بكأس العالم 2006 أن يريد أن يظل متصلاً بكرة القدم حتى بعد إعلان اعتزاله في 2017.

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صاحب الـ 43، بعد اعتزاله عمل لفترة قصيرة في روما، ولكنه رحل بسرعة بسبب خلافات مع الإدارة.