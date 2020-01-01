روما يمنع مشجعًا انتحل صفة صحفي من دخول ملعبه بسبب حادث عنصري

أحد مشجعين نادي روما يهاجم اللاعب موسى بارو نجم فريق بولونيا خلال مواجهة الفريقين بالجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن حادثة عنصرية جديدة وقعت في الملاعب الإيطالية خلال المواجهة الأخيرة بين روما وبولونيا في الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن أحد جماهير فريق روما نجح في الوصول لغرفة المؤتمر الصحفي للمباراة وهاجم اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن المشجع نجح في الحصول على بطاقة أحد الصحفيين الغير مرتبطين بمؤسسات والذي كان يملك موافقة على التواجد في أرض الملعب من أجل الدخول للأولمبيكو.

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وقام الصحفي الحر الذي يملك تلك الموافقة ببيعها للمشجع الذي حضر للمباراة من أرض الملعب وتوجه لغرفة المؤتمرات الصحفية بعدها.

وقرر نادي روما بشكل فوري أن يمنع ذلك المشجع من حضور مباريات الفريق لمدة ثلاث سنوات عقب ذلك الحادث المريع، كما تم إيقاف الصحفي لمدة عام.

وكان فريق روما قد تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره بولونيا خلال مباراة الجولة الـ 23 التي جمعتهما يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن روما يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.