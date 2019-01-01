توتي: لن أعود إلى روما مجددًا

قرار ولن يرجع فيه..

شدد فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، على أنه لن يعود للعمل في الجيالوروسي مجددًا في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه إذا اتخذ قرارًا فعليه أن يستمر فيه مهما كانت العواقب.

توتي تولى مهامًا إدارية في روما بعدما اعتزل كرة القدم، لكنه قرر الرحيل خلال الصيف الماضي في ظروف مثيرة للجدل، وعقد مؤتمرًا صحفيًا هاجم فيه بوضوح إدارة النادي ورئيسها.

الدولي الإيطالي تحدث للصحافة اليوم عن إمكانية عودته وقال "أنا حساس للغاية، عندما أقرر أن أسير في طريق فإنني أكمله للنهاية، إذا طلب مني روما العودة الآن فإنها ستكون حقًا مشكلة كبيرة.".

كما أضاف "لكنني سأقول لا إذا ما طُلبت العودة لأنني احترم القرار الذي اتخذته وأريد الاستمرار في مساري الحالي. أريد متابعة اللاعبين ونقل تجربتي لهم.".

بعض التقارير كانت قد أشارت في الآونة الأخيرة أن مستثمرين من أمريكا في طريقهم لشراء روما، لكن توتي لا يظن أن الأمر حقيقيًا، إلا أنه عاد وتمنى أن تتحسن الأمور في ناديه وأن يعيش فترة ازدهار مرة أخرى.

الأسطورة واصل حديثه "لا أدري إذا ما كان الأمريكي سيصل أم لا، لدي شكوك حول هذا الأمر، فعندما يضع أحدًا يديه على روما، من الصعب أن يترك النادي، عليّ أن أعرف ذلك جيدًا.".

وأتم "مع ذلك أتمنى أنا وجميع جماهير روما، أن يُحقق فريقنا الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكل البطولات الممكنة أيًا كان من يملك النادي وأيًا كان رئيسه.".

الجدير بالذكر أن روما يعيش مرحلة جيدة هذا الموسم مع مدربه البرتغالي باولو فونيسكا، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الرابع، وقد تلقى فقط هزيمتين هذا الموسم على يد أتلانتا، والجولة الماضي على يد بارما.