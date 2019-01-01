توتي: صلاح استثنائي وقدم الكثير لروما

فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي يشيد بالنجم المصري محمد صلاح وبما قدمه للفريق طوال موسمين لعب فيها بقميص النادي العاصمي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اشاد النجم الإيطالي الكبير فرانشيسكو توتي قائد روما المعتزل بالنجم المصري محمد صلاح وبما قدمه للفريق خلال فترة لعبه معه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توتي لصالح شبكة "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أنه سعد لفترة اللعب بجوار محمد صلاح قبل انتهاء مسيرته الكروية.

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وقال توتي: “محمد صلاح لاعب مذهل، يمكنني أن أقول عليه أنه شخص استثنائي، لقد قدم الكثير لفريق روما ورحيله أحزنني كثيرًا".

وأضاف: "لقد ربطتني به علاقة قوية، كنا نتدرب ونلعب يوميًا سويًا، لقد كان منبهرًا باللعب معي، ويعتبرني لاعبًا من نوع آخر".

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وأكمل: "لقد رأى محمد صلاح أن مستقبله في ليفربول، لقد كان رحيله من روما قراره الخاص وعلينا أن نحترم ذلك".

جدير بالذكر أن صلاح لعب لنادي روما لمدة موسمين شارك فيهما في 83 مباراة بكل البطولات، وسجل 34 هدفًا وصنع 25.