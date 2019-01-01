أسطورة ليفربول: صلاح سيعود لأفضل مستوياته عندما يحتاج ليفربول ذلك

فيل تومبسون نجم فريق ليفربول المعتزل يؤكد أن محمد صلاح سيعود لأفضل مستوياته عندما يحتاجه ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد فيل تومبسون أسطورة فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح وبما قدمه للريدز منذ انضمامه لصفوف الفريق في الصيف قبل الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تومبسون وأكد خلالها أن محمد صلاح سيعود لأفضل مستوياته في الفترة المقبلة بعد أن ابتعد قليلًا عنها.

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وقال فيل تومبسون: "نرى مؤخرًا ماني في أفضل حالاته بينما محمد صلاح يعاني فيما يتعلق بالتسجيل، الجميع يريده أن يسجل ويساعد الفريق من جديد".

وأضاف: "عندما نحتاج لمحمد صلاح دومًا ما يظهر في أفضل مستوى، وأشعر أننا نستعد في الوقت الحالي لنشاهده بشكل جيد في نهاية الموسم".

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وأكمل: "من الطبيعي أن نشعر بالقلق بشأن غيابه عن الأهداف، لكنه دومًا يتمركز بشكل صحيح، إذا ما ابتعد ماني عن التسجيل واحتجنا له سيسجل، وأيضًا فيرمينيو".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يبتعد عن التسجيل مع فريق ليفربول منذ التاسع من شهر فبراير الماضي، حيث سجل في فريق بورنموث بالدوري الإنجليزي.