توتنهام يعلن عقوبة مشجعه قاذف زجاجة كيبا

أبرز المستجدات فيما يخص جمهور توتنهام في مباراة تشيلسي

أعلن توتنهام أنه اتخذ كافة الإجراءات الفورية من أجل معرفة المشجع الذي قذف زجاجة المياة على حارس مرمى نادي تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

وشهدت مباراة الفريقين والتي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد مساء الأحد الماضي العديد من الأحداث التي أثارت الجدل بمجرد انتهاء اللقاء.

وتعرض سون لبطاقة حمراء بعد تدخله على مدافع البلوز روديجير، الأمر الذي أغضب جماهير توتنهام التي وجهت سبابًا عنصريًا للمدافع الدولي الألماني.

ليس ذلك فقط، بل أن المباراة توقفت لدقيقة بعدما قام أحد جماهير السبيرز برمي زجاجة مياة على حارس مرمى تشيلسي كيبا لتصطدم بقدمه.

وفورًا، أعلن توتنهام رفضه للممارسات العنصرية بكافة أشكالها وفتح تحقيق من أجل التعرف على هوية مرتكبي هذه الأفعال ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وبالنسبة للميجع الذي قام بقذف الزجاجة أكد النادي أنه تعرف على هويته وسيتم حظره من دخول الملعب إلى نهاية الموسم وربما مدى الحياة.

لامبارد مُحبط من هجوم مورينيو على روديجير

يذكر أن تشيلسي قد تفوق ليلة الأحد على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، ليتكبد فريق المدرب جوزيه مورينيو خسارته الثانية في حقبة السبيشيال وان بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد.