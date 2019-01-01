توتنهام يستأنف ضد البطاقة الحمراء لسون

سون حصل على بطاقة حمراء في مباراة إيفرتون بسبب إصابة جوميش الصعبة

قدمت إدارة توتنهام استئنافاً ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها سون هيونج مين لاعب الفريق أمام إيفرتون بالأمس.

وشهدت مباراة الفريقين بالأمس في الدوري الإنجليزي، إصابة مروعة لأندريه جوميش لاعب إيفرتون أدت إلى حصول اللاعب الكوري على بطاقة حمراء.

وفي بداية الأمر أشهر الحكم مارك اتكنسون البطاقة الصفراء في وجه سون، قبل أن يعيدها ويشهر له البطاقة الحمراء مباشرة ليغادر الملعب.

ووفقاً للقوانين الإنجليزية، فإنه يمكن الاستئناف ضد البطاقة الحمراء المباشرة، ولا يمكن الاستئناف إن حصل اللاعب على بطاقتين صفراء.

وخضع اللاعب البرتغالي اليوم، إلى جراحة ناجحة في إحدى المستشفيات، قبل أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل للعودة من جديد للملاعب.

إيفرتون يطمأن جماهيره على موقف أندريه جوميش

جدير بالذكر أن مباراة الأمس انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليزداد موقف الفريقان صعوبة، إذ يحتل توتنهام المركز الحادي عشر وإيفرتون المركز السابع عشر.