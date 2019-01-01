إيفرتون يطمأن جماهيره على موقف أندريه جوميش

جوميش تعرض إلى إصابة قوية بالأمس أمام توتنهام

طمأن نادي إيفرتون جماهيره على وضع لاعبه أندريه جوميش عقب إصابته المروعة بالأمس، مشيراً إلى أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وسيعود إلى الملاعب بكل قوة.

وتعرض أندريه جوميش إلى إصابة قوية في مباراة فريقه بالأمس أمام توتنهام في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

ونشر إيفرتون بياناً اليوم حول إصابة جوميش: "نؤكد للجميع، أن أندريه جوميش خضع لعملية جراحية اليوم، لعلاجه من إصابته التي تعرض لها بالأمس، وقد سارت العملية بشكل جيد للغاية".

وواصل: "اللاعب سيقضي بعض الوقت في المستشفى، قبل عودته للنادي من أجل عملية التأهيل من الطاقم الطبي".

ماركو سيلفا يكشف عن آخر مستجدات إصابة جوميش المروعة

وتابع: "وبالنيابة عن أندريه، نرغب في شكر الجميع على رسائل الدعم التي وصلت لنا منذ مباراة الأمس".

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتل التوفيز المركز الـ 17 من جدول الدوري برصيد 11 نقطة.