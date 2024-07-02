توتر العلاقة بين ثنائي النصر؟ .. رسالة من ساديو ماني إلى كريستيانو رونالدو تحسم الجدل

ساديو ماني يحسم الجدل بهذه الرسالة!..

في الأيام القليلة الماضية، زاد الحديث عن "توتر العلاقة" بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وحسب بعض التقارير، لا يشعر الثنائي بـ"الراحة" في اللعب بجوار بعضهما؛ الأمر الذي دفع ماني، لطلب الرحيل عن صفوف نادي النصر، خلال صيف العام الحالي.

لكن.. على ما يبدو أن كل هذه الأحاديث بشأن "توتر العلاقة" بين رونالدو وماني، ليست إلا شائعات؛ وهو ما أظهره النجم السنغالي، خلال الساعات القليلة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ساديو ماني تفاعل مع لقطة "بكاء" الأسطورة البرتغالية، في مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد إهداره ركلة جزاء.

ونشر النجم السنغالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، للقطة "بكاء" كريستيانو رونالدو؛ مع التعليق عليه بالقول: "ستبقى بطلًا عظيمًا"؛ في تأكيد واضح على قوة العلاقة بينهما.

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جدير بالذكر أن ماني يتلقى اهتمامًا من أندية تركية، على رأسها فنربخشه بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى القادسية السعودي، المملوك لشركة أرامكو، والعائد مجددًا إلى دوري روشن للمحترفين.