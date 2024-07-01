تهمتان لإنجلترا وتحويل بيلينجهام للتحقيق .. بيان رسمي من يويفا على أحداث مواجهة سلوفاكيا

إنجلترا خطفت فوزًا قاتلًا وصعدت لربع النهائي لكن الاتهامات تلاحقها..

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا على خلفية الأحداث التي وقعت إبان مواجهة إنجلترا وسوفاكيا، التي أقيمت أمس الأحد.

المباراة انتهت بفوز الإنجليز بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ16، إذ سجلت سلوفاكيا هدفها الوحيد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، فيما اقتنصت إنجلترا الفوز بهدفين في الوقت القاتل "5+90، والدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول".

لكن يويفا أوضح في بيانه أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية وفقًا للمادة 55 من لوائح الاتحاد الأوروبي على إثر اتهام الجانب الإنجليزي بالشغب الجماهيري، واستخدام الألعاب النارية، مشيرًا إلى أن هيئة الانضباط والأخلاق ستتخذ قرارها في هذا الشأن في الوقت المناسب.

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وفي الإطار نفسه، قرر الاتحاد القاري التحقيق مع جود بيلينجهام؛ نجم إنجلترا، بعد اتهامه بانتهاك محتمل لقواعد السلوك اللائق.

وكان بيلينجهام؛ صاحب هدف التعادل، قد قام بإشارات غير أخلاقية أثناء المباراة، رغم أنه أكد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها مجرد مزحة مع أحد أصدقائه المقربين، ولم يكن المقصود بها إهانة الخصم.

يذكر أنه من المقرر أن تلتقي إنجلترا في دور ربع النهائي بسويسرا في السادس من يوليو الجاري، وهي المباراة المهدد بيلينجهام بالغياب عنها حال ثبوت إدانته.