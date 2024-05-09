"تم التحرك رسميًا" .. الاتحاد يهدد الهلال بغياب نجمه المتألق أمام النصر

الهلال مهدد بفقدان نجمه البارز للإيقاف..

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مستغلًا عدم مرور فترة الـ30 يومًا، تقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم فريق الكرة بنادي الهلال.

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وأثار مالكوم حالة جدلية واسعة خلال مباراة الاتحاد والهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1)، حيث وجه البرازيلي إشارة غير أخلاقية لجماهير الاتحاد، عقب تسجيل سعود عبد الحميد، للهدف الثاني في اللقاء.

وذكر صحيفة "المدينة" أن لجنة الانضباط الأخلاق، تسلمت شكوى نادي الاتحاد ضد مالكوم، حيث التزمت إدارة النادي بالفترة الزمنية المسموح بها تقديم الشكوى، وهي 30 يومًا من تاريخ المباراة التي شهدت الواقعة، لتصبح الشكوى على طاولة لجنة الانضباط، من أجل دراستها واتخاذ القرار النهائي.

وفي هذا السياق، ذكر المستشار القانوني يعقوب المطير، أنه في حالة عدم تقدم الاتحاد بشكوى رسمية، قبل مرور 30 يومًا من تاريخ الواقعة، ويُقصد بها تاريخ مباراة الاتحاد والهلال، في 30 أبريل الماضي، فإنه يتم إسقاط المخالفة بالتقادم، ولا يحق لأي جهة تقديم شكوى.

ويتبقى للهلال 4 مواجهات حتى نهاية الموسم في دوري روشن السعودي، يحتاج فيها لنقطة واحدة من أجل حسم لقب الدوري رسميًا؛ حيث يواجه الحزم والنصر والطائي والوحدة في 11 و17 و23 و27 مايو على الترتيب، في الجولات من 31 حتى 34 والأخيرة، فيما يواجه النصر في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى الآن.

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ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 86 نقطة، بعد مرور 30 جولة، ليبتعد عن النصر الوصيف، بفارق 12 نقطة، ليتأهل الفريقان رسميًا إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، في الموسم الجديد.

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