"تملك خبرة كبيرة" .. نايف هزازي يرد على أمنية مشجع بتوليه منصب في الاتحاد!

هل يعود نايف هزازي إلى الاتحاد؟

كشف نايف هزازي، نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن رأيه إزاء طلب أحد المتابعين، بتوليه منصب في الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المُقبلة.

وصعد نايف هزازي للفريق الأول بنادي الاتحاد، في يناير 2008، ولعب بقميص العميد حتى 2013، حيث انتقل إلى صفوف الشباب، ثم ارتدى قميص النصر في 2015، ثم تنقل بين عدة أندية، بين التعاون وبوتوساني الروماني، والعودة إلى المملكة من بوابة أحد ثم العدالة.

وقام أحد المشجعين بتوجيه رسالة إلى هزازي، متمنيًا أن يتم ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالنادي، لما يملكه من خبرة كبيرة في الملاعب، فيما وضّح نايف أنه يمتلك شهادة تحليل أداء، وهي المطلوبة لتولي المنصب.

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وكان لؤي ناظر، الرئيس الجديد لمؤسسة الاتحاد غير الربحية، قد كشف عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني مؤكدًا أنه يمتلك ملف لثلاثة مدربين جدد، من أجل الاتفاق مع أحدهم لقيادة العميد في الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يشهد موسم 2024-2025، مشاركة الاتحاد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إنهاء العميد للموسم الماضي، في المركز الخامس بجدول الدوري، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، ليفشل في التأهل للبطولات الآسيوية.