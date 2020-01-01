تقارير: يوسف بلايلي رفض عرضًا مصريًا وآخر قطريًا

بلايلي رفض عروضًا من مصر وقطر، من أجل الترجي التونسي.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي، رفض عرضًا من الأهلي المصري، والدحيل القطري، من أجل الانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوسف بلايلي انضم لصفوف الأهلي السعودي، خلال صيف 2019، بعد تألقه مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، وتوج بها محاربي الصحراء.

وأشار موقع "جي نت" التونسي، إلى أن بلايلي رفض عرضي الأهلي المصري والدحيل، مفضلًا العودة إلى صفوف فريقه السابق الترجي التونسي حال العودة للعب في إفريقيا.

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وأكدت مصادر مقربة من يوسف بلايلي للموقع التونسي، على أن اللاعب الجزائري رفض فكرة الانتقال إلى الأهلي المصري، ونفس الأمر للعرض الذي تقدم من نادي الدحيل القطري.

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يأتي ذلك بعدما انتهت أزمة الأهلي السعودي مع يوسف بلايلي خلال الفترة الماضية، حيث طلب الأخير فسخ عقده، بسبب عدم حصوله على راتبه.

وكان بلايلي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين رفقة الترجي التونسي، عامي 2018 و2019 على التوالي.