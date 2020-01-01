الأهلي يكشف موقف الرباعي من التجديد وحقيقة رحيل سوزا

محمد الحارثي يتحدث خلال حوار صحفي عن كل ما يخص الأهلي الفترة الحالية والمقبلة.

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، عن سبب بقاء الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق في جدة، وعدم السفر إلى بلاده، بالإضافة لحديثه عن مصير رباعي الفريق، الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد الرباعي سلمان المؤشر وحسين المقهوي ومهند عسيري وياسر المسيليم، خلال شهر يونيو المقبل، حيث يحق لهم الانتقال والتوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، دون العودة للنادي الأهلي.

الحارثي قال خلال حواره مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "فلادان متواجد في جدة، انتظارًا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولمتابعة وضع اللاعبين ودراسة التقارير الخاصة بالفريق".

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وتابع: "توقف الدوري السعودي أفادنا كثيرًا في استكمال علاج اللاعبين المصابين، وبإذن الله أغلبهم سيكونون جاهزين عند استئناف الدوري".

المدير التنفيذي للأهلي تحدث عن رباعي الفريق الذي سينتهي عقوده بنهاية يونيو المقبل، حيث قال: "حسب قرار فيفا سيتم تمديد عقود اللاعبين في هذه الحالة حتى نهاية الموسم الجاري، تم إعداد تقرير متكامل من قبل محمد عسيري، مدير الاحتراف، وعلى ضوئه تم فتح ملف كل لاعب ودراسته دراسة وافية وتقييمه فنيًا، وسيتم التعامل مع كل ملف بخصوصية واحترافية، وذلك حسب الرؤية الفنية للمدرب".

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ونفى محمد الحارثي كل ما تردد حول رغبة البرازيلي سوزا في الرحيل عن الأهلي، حيث قال: "لم يصلنا أي شيء من قبل اللاعب أو وكيله بهذا الخصوص".

واختتم الحارثي تصريحاته قائلًا: "جماهيرنا الحبيبة، عتبكم على فريقكم في محله، من حقكم أن تفرحوا وتسعدوا بالمستويات والبطولات بإذن الله.. امنحونا الفرصة للعمل".

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين حاليًا توقفًا، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الرياضة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".