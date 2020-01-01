الشرطة تعتقل ماجواير بسبب مضايقة الفتيات في اليونان

أنباء عن تورط ماركوس راشفورد وبراندون ويليامز في الواقعة

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً، حول الأنباء الخاصة بالقبض على مدافعه هاري ماجواير.

العديد من التقارير الصحفية اليونانية، زعمت خلال الساعات القليلة الماضية، تورط ماجواير في مشاجرة بجزيرة ميكونوس مع رفيقته وبعض الأصدقاء.

الصحف اليونانية أكدت أن سبب الواقعة، هو قيام بعض الأشخاص بمضايقة صديقات ماجواير وبعض المرافقين له وعلى رأسهم ماركوس راشفورد وبراندون ويليامز، خلال التواجد بأحد النوادي الليلية.

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وهو ما نتج عنه تدخل رجال الشرطة لفض مشاجرة وقعت بين أصدقاء المدافع الإنجليزي وبعض الأشخاص الآخرين، ليقوم ماجواير بالاعتداء لفظياً وجسدياً على أحدهم ولكم أحد الضباط في وجهه مما أدى لاعتقاله.

ومن المقرر نقل ماجواير إلى مكتب المدعي العام، غداً السبت، بتواجد محاميه الذي قام بنفي كل هذه الادعاءات الموجهة ضد موكله.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه:"النادي على علم بالحادثة المزعومة المتعلقة بهاري ماجواير في ميكونوس الليلة الماضية، تم الاتصال بهاري وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية".

وأضاف:"نحن كذلك نتعاون لحل هذه الأزمة، ونفضل عدم الإدلاء بأي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من وداع مانشستر للدوري الأوروبي على يد إشبيلية في قبل النهائي، حيث قرر المدرب أولي جونار سولشاير منح جميع اللاعبين فترة راحة قبل بداية الموسم الجديد.

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جدير بالذكر أن ماجواير البالغ من العمر 27 سنة، يعتبر المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث انضم لمانشستر الصيف الماضي قادماً من ليستر سيتي بحوالي 87 مليون يورو.