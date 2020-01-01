تقارير .. ميلويفيتش يضع شرطين للرحيل عن الأهلي وتدريب منتخب صربيا

فلادان يقترب من الرحيل عن الأهلي بشرطين

أكدت تقارير صحفية صربية، على أن هناك تطورات مثيرة حدثت في مفاوضات الاتحاد الصربي لكرة القدم، مع فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، من أجل توليه مهمة تدريب المنتخب الصربي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك أنباء قوية حول رغبة الاتحاد الصربي في التعاقد مع مليويفيتش من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب الصربي خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت صحيفة "بيلك" الصربية إلى أن ميلويفيتش وافق على تدريب منتخب صربيا الفترة المقبلة، ولكنه وضع شرطين من أجل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي.

فلادان أبلغ مسؤولي الاتحاد الصربي، بأنه موافق على تدريب منتخب بلاده، ولكن يجب عليهم دفع تعويضًا ماليًا إلى النادي الأهلي، حتى يتمكن من إنهاء عقده، بالإضافة إلى طلبه إبعاد فلاديمير ماتيجاسفيتش المدير الرياضي الحالي لمنتخب صربيا.

الصحيفة الصربية شددت على أنه في حالة موافقة الاتحاد الصربي على شرطي فلادان ميلويفيتش، سيغادر النادي الأهلي ويتولى مهمة تدريب منتخب بلاده.

ميلويفيتش تولى مهمة تدريب النادي الأهلي في فبراير 2020، حيث يرتبط بعقد مع ناديه حتى أغسطس المقبل، وفي حالة رحيله عليه بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الفريق الجداوي.