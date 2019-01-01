الانتقالات
الانتقالات

تقارير - كريم الأحمدي على أعتاب الخروج من الاتحاد

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إدارة العميد الاتحادي تستهدف التعاقد مع رأس حربة محلي من داخل الدوري السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الاتحاد، سعي إدارة النادي بكل قوة حالياً من أجل حسم صفقتين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد الاتحادي تستهدف التعاقد مع رأس حربة محلي من داخل الدوري السعودي.

وفي الإطار نفسه تدرس إدارة العميد حالياً العديد من السير الذاتية، للتعاقد مع صانع لعب أجنبي جديد، لتكتفي الإدارة بهذه التدعيمات.

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المفاجأة التي كشفت عنها التقارير هي وجود رغبة لدى الإدارة والجهاز الفني بالتخلي عن اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي، الذي ينشط في منطقة وسط الملعب.

وكان اللاعب قد تم تداول اسمه ضمن المطلوبين للتعاقد معهم من قبل إدارة نادي بيراميدز، بطلب من مدرب الاتحاد السابق رامون دياز، مدرب الفريق الناشط بالدوري المصري.

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