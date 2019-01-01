تقارير - كريم الأحمدي على أعتاب الخروج من الاتحاد

إدارة العميد الاتحادي تستهدف التعاقد مع رأس حربة محلي من داخل الدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الاتحاد، سعي إدارة النادي بكل قوة حالياً من أجل حسم صفقتين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد الاتحادي تستهدف التعاقد مع رأس حربة محلي من داخل الدوري السعودي.

وفي الإطار نفسه تدرس إدارة العميد حالياً العديد من السير الذاتية، للتعاقد مع صانع لعب أجنبي جديد، لتكتفي الإدارة بهذه التدعيمات.

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المفاجأة التي كشفت عنها التقارير هي وجود رغبة لدى الإدارة والجهاز الفني بالتخلي عن اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي، الذي ينشط في منطقة وسط الملعب.

#الاتحاد يريد الاستغناء عن اللاعب المغربي كريم الأحمدي، قبل إغلاق سوق الانتقالات خلال 4 فبراير المقبل، حسبما أشارت التقارير الصحفية.🗞️ pic.twitter.com/1d4p39ZJCj — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019

وكان اللاعب قد تم تداول اسمه ضمن المطلوبين للتعاقد معهم من قبل إدارة نادي بيراميدز، بطلب من مدرب الاتحاد السابق رامون دياز، مدرب الفريق الناشط بالدوري المصري.