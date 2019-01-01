تقارير - لا عقوبات على العويشير وحمد الله بسبب الاحتفال بتسجيل الأهداف

اللوائح الدولية والمحلية لا تعتبر الطريقة التي بها هؤلاء اللاعبين غير مشروعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية عدم وجود نية لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لعقاب عبد العويشير وعبدالرزاق حمد الله وبافتيمبي جوميس على الاحتفالات التي يقومون بها.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن اللوائح الدولية والمحلية لا تعتبر الطريقة التي بها هؤلاء اللاعبين غير مشروعة.

وأكدت التقارير أن اللاعبين لم يتعمدوا استفزاز الخصوم بهذه الحركات، وأكدت أن طرق الاحتفال المختلفة لم تكن استفزازية أو معيبة كما يتم تداول ذلك.

وكانت مباراة الهلال وأحد قد شهدت جدلاً كبيراً بسبب احتفال حارس فريق المدينة المنورة عبدالله العويشير والذي قام به على طريقة "الدودة" كما قال الحارس.

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وأوضحت التقارير أنه من الصعب اعتبار هذه الاحتفالات أفعال مشينة حيث إن اللاعب في هذه الحالة يعبر عن فرحته بكل حماس مثل ما يفعله أي لاعب في الدوريات العالمية.