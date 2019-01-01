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تقارير - عرضين (إماراتي وقطري) يُقربان عمر السومة من الرحيل عن الأهلي

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السومة
وكيل اللاعب أبلغ إدارة ناديه برغبته في فسخ التعاقد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فجرت أحدى الصحف السعودية مفاجأة كبيرة بشأن مصير اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي الحالي.

صحيفة "اليوم" بحسب مصادر مقربة من وكيل أعمال الدولي السوري عمر السومة، الكويتي عبدالله الجاسم، كشفت عن رغبة اللاعب في الرحيل.

وأضافت التقارير أن وكيل اللاعب أبلغ إدارة ناديه برغبته في فسخ التعاقد والرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية المقبلة.

 الصحيفة أكدت أن اللاعب يمتلك عرضين جادين من ناديين (إماراتي وقطري) للانتقال لهما في الموسم المقبل.

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 وبين المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن إدارتي الناديين الخليجيين أبدتا استعدادهما من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتجاوز خمسة ملايين دولار.

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يُذكر أن بعض التقارير الصحفية القطرية قد أكدت وجود رغبة لدى الدحيل القطري في التعاقد مع اللاعب الميركاتو الصيفي المقبل.

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