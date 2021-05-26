تقارير.. زيدان حسم قراره بشأن الرحيل أو البقاء في ريال مدريد

هل كان محقًا في هذا القرار؟

خرجت تقارير صحفية تؤكد أن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان قد اتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن النادي الملكي في الموسم المقبل.

ووفقًا لما أورده الصحفي الشهير "فابيريزو رومانو" فإن زيدان قد قرر مغادرة ريال مدريد على الفور.

ولا يعلم ما هي وجهة المدرب الفرنسي المقبلة، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه كثيرًا بتدريب يوفنتوس على وجه التحديد.

عقد زيزو مع ريال مدريد لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، لكن إدارة فلورنتينو بيريز لن تمانع مغادرته هذا الصيف إذا أراد بالاتفاق بين الطرفين.

ولا يزال اسم من سيجلس على دكة البدلاء خلفًا لزيدان مجهولًا، حيث يبرز اسم الثنائي ماسيميليانو أليجري وراؤول جونزاليس للاختيار بين أحدهما من قبل بيريز في الفترة المقبلة.

الصحف الإيطالية أيضًا في الساعات الأخيرة طرحت اسم أنطونيو كونتي كخيار محتمل لخلافة زيدان بعد انتهاء علاقته بإنتر بصورة رسمية هذا المساء.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد للمرة الثانية خلفًا لسانتياجو سولاري، وقد نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي وكذلك كأس السوبر الإسبانية.

أما هذا الموسم، فخرج ريال مدريد بدون بطولات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد إنهاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني والخروج مبكرًا من كأس الملك، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.