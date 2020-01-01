تقارير: توتنهام يتفوق على العروض الإنجليزية ويقترب من كوتينيو

يبدو وأن كوتينيو قد اقترب من العودة إلى إنجلترا من جديد.

اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من بوابة نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن نادي توتنهام هو متصدر السباق بين أندية الدوري الإنجليزي التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

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ويتنافس كلًا من أرسنال وتشيلسي وليستر سيتي في الحصول على خدمات كوتينيو، ولكن توتنهام هو الأقرب للحصول على خدماته.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن كوتينيو لم يعد له مستقبلًا مع برشلونة، ولكن الفريق الإسباني يرغب في استعادة جزء كبير من المبلغ الذي دفعه للحصول على خدماته، والبالغ 145 مليون يورو.

وكيل أعماله: كوتينيو لم يغلق باب استمراره مع برشلونة

كوتينيو انضم لصفوف برشلونة خلال شهر يناير 2018، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بمبلغ 145 مليون يورو، ولم يستطع أن يقدم أوراق اعتماده حتى الآن مع الفريق.

وتمت إعارة اللاعب صاحب الـ28 عامًا إلى بايرن ميونخ الألماني الصيف الماضي لمدة موسم واحد ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، حيث لعب مع الفريق البافاري 34 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 8 أهداف.