تقارير .. بيرلو يقرر الاستغناء عن رونالدو

هو رونالدو يكون ضحية ثورة بيرلو؟

تحدثت تقارير في إيطاليا عن أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو لا يمانع الاستغناء عن نجم فريقه كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس أعلن مساء السبت تعيين لاعبه السابق في القيادة الفنية بعد إقالة ماوريتسيو ساري، في التجربة التدريبية الأولى لبيرلو.

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وذكر "لوكا كورساري"، الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أن بقاء كريستيانو رونالدو في تورينو الموسم المقبل ليس مضموناً على الإطلاق.

وأضاف الصحفي أن المدير الفني الجديد بيرلو لا يمانع فكرة بيع رونالدو وعدم تواجده ضمن صفوف فريقه الموسم القادم.

ونشر اللاعب البرتغالي رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" فسرها البعض على أنها تفتح باب الرحيل عن السيدة العجوز، بينما ذهب آخرون للتفكير في كونها تشجيعية لفريقه.

وتواترت أنباء في الأيام الماضية حول وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع رونالدو الصيف القادم، وأنه بدأ بالفعل المفاوضات.

يذكر أن يوفنتوس قد ختم موسمه بالتتويج بلقب الدوري فقط، وفرط في مسابقتي الكأس والسوبر المحلي، بالإضافة للخروج القاري المبكر على يد ليون.