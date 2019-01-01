النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير - برودوم يُرشح المدير الفني الجديد للشباب السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
الشباب أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن بدء إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التحرك للتعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

إدارة الليوث كانت قد أعلنت عن نهاية مشوار المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق عقب نهاية الموسم 2018\2019.

التقارير أشارت إلى أن البلطان تواصل مع المدير الفني البلجيكي ميشيل برودوم من أجل ترشيح مدير فني جديد لقيادة الفريق.

الشباب أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وتسببت خسارته من الهلال في أخر مباراة في ضياع المقعد الآسيوي.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

اختيارات المحررين

يُذكر أن الروماني سوموديكا قدم عملاً رائعًا مع الشباب خلال الموسم الحالي، إلا أن امتلاكه أكثر من عرض خليجي ساهم في رحيله عن قيادة الفريق.

إغلاق