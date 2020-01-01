تقارير: السواط يقترب من التوقيع لـ الاتحاد أو الأهلي

عبد المجيد السواط اقترب من الرحيل عن التعاون.

اقترب عبد المجيد السواط، لاعب فريق نادي التعاون، من حسم مستقبله خلال الفترة الحالية، بعدما رفض كل العروض التي قدمها له فريقه، من أجل الاستمرار في صفوفه.

وينتهي عقد السواط بنهاية الموسم الحالي، حيث يستطيع التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، حيث دخل في الفترة الحرة الآن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عبد المجيد السواط، لاعب التعاون، اقترب من التوقيع مع أحد قطبي مدينة جدة، سواء نادي الاتحاد أو الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وتترقب بعض الأندية الأخرى موقف السواط خلال الأيام القادمة، من أجل الدخول في مفاوضات معه للتوقيع.

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وكان السواط قد نفى وجود مفاوضات من جانب نادي الشباب السعودي، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد عبد المجيد السواط خلال تصريحات تليفزيونية على أنه مستمر رفقة التعاون، ولا نية للرحيل عن صفوفه خلال الفترة الحالية.