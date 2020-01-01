رسميًا - برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًا لمنتخب عمان

إيفانكوفيتش يخوض تجربة عربية أخرى بعد رحيله عن الأهلي السعودي.

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، عن تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مديرًا فنيًا للمنتخب العماني، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي.

برانكو سيتولى مهمة تدريب منتخب عمان، خلفًا للهولندي إيروين كومان، الذي تمت إقالته، بعد خروج الأحمر من الدور الأول، ببطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي أقيمت في قطر مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها إتمام التعاقد مع الكرواتي إيفانكوفيتش، ليتولى مهمة تدريب المنتخب.

وجاء نص التغريدة كالآتي: " مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون".

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يأتي ذلك بعدما وضع المدرب السلوفيني ماتياس كيك، مجلس إدارة الاتحاد العماني في حرج، حيث تخلف عن الوصول إلى سلطنة عمان، للاجتماع والتفاوض، من أجل تولي تدريب المنتخب.

وتم اختيار برانكو إيفانكوفيتش، الذي تواجد في العاصمة العمانية مسقط، والتقى مع لجنة التفاوض، وتمت دراسة كافة الأمور من الجانبين.

برانكو إيفانكوفيش كان يتولى مهمة تدريب فريق الأهلي السعودي، قبل إقالته، بسبب سوء النتائج مؤخرًا، ليتم التعاقد مع المنتخب العماني.