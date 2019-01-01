تقارير - البرازيلي شاموسكا يقود الهلال بدلاً من زوران

الهلال كان قد سقط أمس بخماسية نظيفة أمام التعاون

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الهلال عن توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي السعودي من أجل قيادة الفريق.

التقارير التي نشرتها صحيفة "الجزيرة" أكدت أن إدارة الزعيم تواصلت مع المدير الفني من أجل خلافة الكرواتي زوران ماميتش.

الهلال كان قد سقط أمس بخماسية نظيفة أمام التعاون أمس في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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صحيفة الجزيرة أكدت أن المدير الفني البرازيلي سيقود مران الفريق مساء اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق معه.

يُذكر أن زوران ماميتش قد حل بديلاً للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد قرار من إدارة النادي بإقالة الأخير.

شاموسكا سيكون المدرب القادم لـ #الهلال خلفًا للمدرب الكرواتي زوران، حسبما أشارت الصحف.🗞️ pic.twitter.com/Q2vaDhUtrM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 27, 2019