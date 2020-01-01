تقارير .. الأهلي يعرض على الكعبي 2 مليون دولار

هل ينجح الأهلي في إقناع أيوب الكعبي على الانتقاله له؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المغربي، يرغب في الاحتراف الأوروبي، بالرغم من العروض المغرية التي وصلت له من ناديي الأهلي وبيراميدز من مصر، والوداد البيضاوي المغربي.

أيوب الكعبي أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، بعد قيامه بفسخ عقده مع فورتشن الصيني مؤخرًا، حيث تلقى عروضًا من الأهلي وبيراميدز.

وأشار موقع "Le360" المغربي، إلى أن أيوب الكعبي تلقى عرضًا من النادي الأهلي وصل إلى 2 مليون دولار، من أجل الظفر بخدمات المهاجم المغربي.

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ومن ناحية أخرى، هناك اهتمام كبير من جانب نادي الوداد للظفر بخدمات أيوب الكعبي، ولكن عرضي الأهلي وبيراميدز يتفوقان على عرضه.

ويدرس أيوب الكعبي رفقة وكيل أعماله حاليًا، العروض المقترحة عليهما، حيث يعد عرض الأهلي هو الأبرز في الوقت الحالي.

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رغبة أيوب الكعبي ووكيل أعماله حاليًا، هي الانتقال لإحدى الفرق الأوروبية، حتى لو بعرض مالي أقل بما وصل إليه من الأهلي، بهدف استعادة مكانته في المنتخب المغربي الأول.

ومن المقرر أن يحسم أيوب الكعبي خلال الأيام القليلة المقبلة، موقفه من الانتقال لأحد الأندية التي تقدمت بعروض له خلال الفترة الحالية.