أخبار الأهلي اليوم | إنبي يرفض رحيل كريم فؤاد للأحمر وحقيقة عروض جيرالدو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

إنبي: نرفض رحيل كريم فؤاد للأهلي

أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، على أن ناديه لن يوافق على انتقال لاعبه كريم فؤاد للنادي الأهلي، حال تقدم الأخير بعرض للحصول على خدماته.

السيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قمنا بتمديد استعارة كريم فؤاد من فريق النجوم بشكل رسمي، وسددنا قيمة الإعارة، واللاعب مستمر معنا الموسمين الحالي والمقبل".

رئيس إنبي تابع: "لن نوافق على رحيل كريم فؤاد للأهلي لو طلب هذا، لأنه من العناصر الأساسية بالفريق، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة حلمي طولات".

عمار حمدي: الأهلي لم يوافق على احترافي وأرحب بالعودة بشرط

أكد عمار حمدي، صانع ألعاب النادي الأهلي، المعار إلى طلائع الجيش، على أنه يرحب بالعودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، ولكن بشرط المشاركة في المباريات.

حمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "تلقيت خلال الفترة الماضية، عرضًا من أحد الأندية التركية، ولكن الأهلي رفض".

وكيل جيرالدو: الأهلي لم يطلب مني البحث عن عروض أخرى

أكد هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي، على أنه لم يتلق أي عروض من أجل ضم لاعبه الفترة المقبلة.

وكيل جيرالدو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا توجد عروض من أجل جيرالدو حاليًا، اللاعب يقدم أداء جيد مع الأهلي، ويسعى للتتويج بالدوري هذا الموسم".

وتابع: "لم أتلق أي اتصالات من مسؤولين بالأهلي، من أجل البحث عن عرض للاعب، وأتابع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل أي شخص".

فايلر يطلب تقريرًا عن حالة عمر السولية

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تقريرًا مفصلًا عن حالة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فايلر طلب من خالد محمود طبيب الفريق، إعداد تقريرًا شاملًا بخصوص حالة السولية، من أجل تحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين.