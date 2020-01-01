تقارير - الأهلي قرر الإطاحة بجروس من قيادة الفريق

سقط الأهلي أمام الوحدة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الأهلي قررت الإطاحة بالمدير الفني السويسري كريستيان جروس من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج التي يُعاني منها الفريق.

صحيفة "عكاظ" قالت أن إدارة الراقي قررت الاستقرار على إنهاء عقد المدرب السويسري كريستيان جروس، وهو القرار المنتظر الكشف عنه خلال ساعات.

وسقط الأهلي أمام الوحدة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ولا يلقى جروس قبولاً داخل جدران الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء النتائج والأداء الفني الذي يُقدمه الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النادي الأهلي السعودي، قد أعلن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، وذلك ليتولى مسؤولية تدريب الراقي للمرة الثالثة في تاريخه في أكتوبر الماضي.

وكانت عودة جروس لتدريب الأهلي، بمثابة أمرًا كان ينتظره الجميع، بهدف تصحيح الأوضاع داخل الفريق، بعد تذبذبات في النتائج والأداء الفترة الماضية، إلا أن الأمور لم تسر في صالحه.