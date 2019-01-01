تقارير| إنتر يستهدف ضم دجيكو لخلافة إيكاردي

ماروتا يراقب نجم روما إيدين دجيكو للتعاقد معه بعد اقتراب رحيل ماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة تقارير صحفية إيطالية إن إنتر ميلان قد وضع نصب عينيه التعاقد مع إيدين دجيكو نجم روما من أجل خلافة ماورو إيكاردي.

وكان دجيكو قد دخل في خلافات مع إدارة روما على خلفية عدم الاستقرار الذي يمر به ذئاب العاصمة الإيطالية في الفترة الأخيرة.

وحسب ذلك، فإن المدير التنفيذي لإنتر ميلان جيوسيبي ماروتا قد بدأ في مراقبة الوضع الذي يمر به النجم البوسني.

🚫 ممنوع المرور من هُنا 🚫 pic.twitter.com/pPHrodUChm

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وحسب توتوسبورت، فإن ماروتا ينوي التعاقد مع إيدين دجيكو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل أن يكون المهاجم القادم للنيراتزوري.

وأضافت الصحفية أن ذلك يأتي في ظل اقتراب النيراتزوري من بيع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على خلفية مشاكله مع الفريق مؤخرًا.

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن إنتر ميلان كان قد سحب شارة القيادة من ماورو إيكادري منذ حوالي شهر، ليبدأ منذ ذلك الحين في التمرد على فريقه.