تفوق كاسح للهلال على أوراوا من حيث القيمة السوقية

يعود الفريق الهلالي لليابان مُجددًا في تكرار لما حدث بنسخة 2017

يأمل نادي الهلال السعودي في كسر حاجز البطولات القارية التي غابت عن خزائن الفريق منذ زمن طويل جدًا، وذلك عندما يُلاقي نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، في مباراة إياب دوري أبطال آسيا هذا العام.

ويعود الفريق الهلالي لليابان مُجددًا في تكرار لما حدث بنسخة 2017، وسط آمال وطموحات هلالية لتحقيق اللقب هذه المرة.

وكان نادي الهلال قد حقق الفوز على فريق أوراوا ريد داياموندز الياباني، بهدف نظيف، منذ أسبوعين، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب «محيط الرعب»، استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، معقل «الزعيم».

الموج الأزرق هذه المرة يأمل في تفادي ما حدث في نهائي نفس البطولة عام 2017، عندما خسر اللقب أمام الفريق الياباني بهدفين لهدف، وحصد اللقب بسبب تفنن لاعبي الزعيم في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى الياباني، والتي كلفته خسارة الحلم.

الأمر هذه المرة قد يبدو مغايرًا بعض الشيء حيث قامت إدارة الزعيم وإن كانت ليست الحالية بعدم الفريق بعدد مميز جدًا من اللاعبين المحترفين الذي يُمكن وصفهم بنجوم الفئة الأولى، وذلك من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية.

رقميًا يتفوق الهلال على نظيرة أوراوا ريدز ديموند الياباني بالقيمة السوقية للاعبي الفريقين الذين يتواجهان بعد غدًا السبت على ملعب مدينة جامعة الملك سعود في الرياض ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

ويتواجد فريق الهلال في مرتبة متقدمة كأحد أعلى الأندية الاسيوية من حيث القيمة السوقية وهو الذي يضم بين صفوفه الفرنسي بافتيمبي جوميس إضافة للإيطالي جيوفينكو والبيروفي أندرية كاريلو وأسماء أخرى.

أرقام مُثيرة تُشعل مواجهة الهلال وأوراوا الياباني

وتبلغ القيمة السوقية للنادي العاصمي الازرق نحو ٤٥ مليون جنية إسترليني وفق احصائيات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

في المقابل احتل النادي الياباني المرتبة الـ٩ بين أعلى الفرق الاسيوية المشاركة في هذه النسخة من حيث القيمة السوقية بواقع ٢٩ مليون جنية ويأتي البرازيلي فابريسو في المركز كأغلى اللاعبين بين صفوفه اذ بلغت قيمته ٣ ملايين ونصف أما مواطنه ايفرتون فإن قيمته وصلت الى مليونين و٢٠٠ ألف جنية إسترليني.