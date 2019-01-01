أرقام مُثيرة تُشعل مواجهة الهلال وأوراوا الياباني

مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال وأوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال وأوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تجمع بين الفريقين الأحد المُقبل، وكان الزعيم قد تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء في انتظار مباراة الحسم.

وقبل مباراة الإياب نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المواجهة المنتظرة ..

بات أوراوا ريد دايموندز أول فريق ياباني يخسر في مباراة في دور النهائي من دوري أبطال آسيا عندما خسر 0-1 أمام الهلال في لقاء الذهاب من هذا الدور.