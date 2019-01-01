تفوق كاسح للمنتخب العماني أمام البحرين قبل مواجهة خليجي 24

من المتوقع أن تكون المواجهة قوية ومثيرة نظراً للمستوى الجيد لهما

يستضيف استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء مباراة عمان والبحرين ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة خليجي24 بالدوحة والتي تتواصل حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة قوية ومثيرة نظراً للمستوى الجيد لهما وطموحهما الكبير في المنافسة على اللقب الخليجي.

وقبل مواجهة اليوم يمتلك المنتخب العماني سجلاً حافلاً من الانتصارات أمام نظيره البحريني حيث مرت ١٦ عام منذ آخر فوز بحريني على عمان خلال بطولات كأس الخليج.

ويعود آخر فوز بحريني على عمان في بطولات كأس الخليج إلى يناير ٢٠٠٤ حيث فاز القادمون من المنامة آنذاك بهدف صانع الألعاب محمد سالمين.

وصول لاعبي الهلال إلى قطر للانضمام للمنتخب السعودي

وخلال آخر ٦ مواجهات فاز المنتخب العماني على البحرين، وتعادلا في مباراتين، وتُعد المباراة الأبرز في نصف نهائي النسخة الأخيرة وبهدف دون مقابل سجله المدافع مهدي عبدالجبار في مرماه.