تفاهم بين برشلونة ويوفنتوس على صفقة لويس سواريز وساعات تفصل الحسم

تقارير صحفية إسبانية تؤكد وجود تفاهم بين برشلونة ويوفنتوس على صفقة رحيل لويس سواريز للنادي الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود تفاهم واضح بين نادي برشلونة ونظيره يوفنتوس على رحيل الأوروجوياني لويس سواريز للدوري الإيطالي في الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يريد التخلص من سواريز بأسرع وقت لتوفير راتبه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي يوفنتوس هو الآخر يريد حسم الصفقة في أقرب فرصة ليضم اللاعب لتحضيره للموسم الجديد تحت قيادة أندريا بيرلو المدير الفني للفريق.

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وأكدت الصحيفة أن التفاهم بين برشلونة ويوفنتوس يأتي بنفس الصيغة التي رحل بها إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية، حيث لن يطلب النادي الكتالوني مبلغًا ماليًا كبيرًا من نظيره الإيطالي.

ويمتلك برشلونة علاقات جيدة للغاية مع نظيره يوفنتوس، وكان قد ضم ميراليم بيانيتش من صفوفه قبل أسابيع كما رحل أرتور ميلو للبيانكونيري في نفس الفترة، ومن المتوقع حسم مصير اللاعب الأوروجوياني خلال ساعات.

واتفق لويس سواريز رفقة يوفنتوس على الحصول على عقد مدته تصل لموسمين، وقابل للتمديد لمدة موسم إضافي لاحقًا، وسيحصل اللاعب على ستة ونصف مليون يورو في الموسم تصل لعشرة ملايين بالحوافز.

جدير بالذكر أن سواريز كان يسعى للحصول على مبلغ 14 مليون يورو من برشلونة نظير رحيله بتلك الطريقة، مما كان سيكلف الفريق الكتالوني 28 مليون يورو بسبب الضرائب.