تفاصيل عرض الأهلي ومحاولة النصر "قرصنة" صفقة سعود عبد الحميد من الهلال

مازال انضمام سعود عبد الحميد نجم الاتحاد إلى الهلال حديث الشارع والإعلام الكروي السعودي، وقد كشف الناقدان الرياضيان، محمد أبو هداية وسامي شاس، تفاصيل مثيرة حول عرض النادي الأهلي لضم اللاعب ومحاولة النصر خطفه في اللحظات الأخيرة قبل توقيعه للزعيم.

الهلال فاجأ الجميع بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم، ويُحاول مسؤولوه حاليًا التوصل لاتفاق مع نظرائهم في جدة حول ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

ما هي تفاصيل عرض الأهلي لضم سعود عبد الحميد؟

الناقد الرياضي محمد أبو هداية أكد أن النادي الأهلي كان يستهدف التعاقد مع سعود عبد الحميد، وأنه تقدم بعرض رسمي مغرٍ لضمه بالفعل لكن اللاعب رفضه لرغبته البقاء في الاتحاد.

وأضاف خلال تواجده في برنامج الحقيقة المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية "عرض الأهلي لسعود تضمن راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين ريال سعودي مع منحه جيب من نوع "ليكزس Lexus""

تابع "عرض الأهلي لسعود كان بعد عودته من قطر، حيث تواجد هناك مع المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العرب، وقد تم التواصل معه في جدة قبل أن تحدث المفاوضات مع الهلال، لكنه رفض العرض لأنه كان لديه آمل كبير في تجديد عقده مع الاتحاد والبقاء بين صفوفه".

ما هي تفاصيل محاولة النصر "قرصنة" صفقة سعود من الهلال؟

الناقد الرياضي سامي شاس أدلى بدلوه هو الآخر في كواليس وأسرار صفقة سعود عبد الحميد، إذ أكد أن النصر حاول قرصنة الصفقة من الهلال في اللحظات الأخيرة لكنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف موضحًا التفاصيل "النصر قدم عرضًا ضخمًا لسعود عبد الحميد، كانت قيمته ضعف عرض الهلال، وتحديدًا 8 ملايين ريال سعودي سنويًا، مسؤولو النادي تحدثوا مع وكيل اللاعب "فهد باقديم" بعد وصوله مدينة الرياض للتوقيع مع الهلال، وأخبروه بتفاصيل العرض وطلبوا منه تحويل الوجهة والتوقيع لهم، لكنه اعتذر لاتفاقه مع مسؤولي الهلال ومنحهم كلمته وكلمة اللاعب".

سامي شاس :

النصر قدم عرض لـ "سعود عبدالحميد" يفوق عرض نادي الهلال "بالضعف" ..

الحقيقة ... pic.twitter.com/TpOqWeAe02 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 12, 2021

"مفاوضات الهلال مع باقديم لم تتجاوز الـ3 ساعات، حُسم خلالها كل شيء وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد، اللاعب كان في طريقه للبقاء مع الاتحاد لكن ما حدث في الأيام الأخيرة وطرده من معسكر الفريق قبل مواجهة الطائي غير موقفه تمامًا وجعله يفتح خطوط المفاوضات مع أندية أخرى".

كيف كانت مسيرة سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

لفت عبد الحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًا وهجوميًا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد ذروة تألق اللاعب في هذا العُمر الصغير، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مبارراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبد الحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.

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