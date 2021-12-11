المُعلم بلايلي ودرس جديد .. الأهلي السعودي في موقف محرج!

هدف من السماء سجله النجم يوسف بلايلي، لاعب المنتخب الجزائري في مرمى المغرب، بالمواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر، دفع العديد يتسائل، لماذا لم ينجح هذا اللاعب الذي يمتلك إمكانيات كبيرة مع الأهلي السعودي؟

يوسف بلايلي اللاعب الذي نجح في قيادة فريقه السابق الترجي التونسي لفترة ذهبية، حقق فيها بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، لفت أنظار مسؤولي الأهلي السعودي، الذين نجحوا في التعاقد معه.

وتوقع البعض أن بلايلي سيكون أحد أهم النجوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولكن ما حدث معه لم يكن أمرًا متوقعًا، بداية من عدم التأقلم مع الفريق، ونهاية بمشكلة عدم حصوله على مستحقاته.

فضّل بلايلي أن يكتفي بموسم واحد فقط مع الأهلي السعودي، ورحل عن صفوفه وانتقل إلى فريق قطر القطري، الذي تألق معه وقدم مستويات مميزة.

يوسف بلايلي مع الأهلي vs قطر:

لعب يوسف بلايلي مع الأهلي 13 مباراة بالدوري السعودي، سجل فيهم هدفين وصنع 3 أهداف، وصنع 18 فرصة للتهديف، منهم فرصة واحدة فقط محققة، وأتيحت أمامه 4 فرص محققة لتسجيل، سجل نصفهم فقط.

يوسف بلايلي مرر الكرة 415 مرة، منهم 316 تمريرة صحيحة و 99 تمريرة خاطئة، وسدد الكرة 16 مرة، منهم 9 على المرمى و 6 تسديدات خارج المرمى، وتسديدة واحدة تصدى لها الدفاع.

بلايلي وجد في الأهلي عدم استقرار كبير على المستوى الإداري، بالإضافة إلى كثرة تغيير الجهاز الفني للفريق، وهو الأمر الذي دفعه للتفكير بجدية في الرحيل، وهو ما حدث بالفعل وانتقل إلى قطر.

خاض يوسف مع فريق قطر 22 مباراة بالدوري القطري، سجل فيهم 15 هدفًا وصنع 3 أهداف، وصنع 58 فرصة للتهديف، بينهم 13 فرصة محققة، وأتيحت أمامه 16 فرصة للتهديف، سجل منهم 11 فرصة و أهدر 5 فرص.

ومرر بلايلي الكرة 609 مرة، منهم 456 تمريرة صحيحة، و 153 تمريرة خاطئة، وسدد الكرة 90 مرة، منهم 36 تسديدة على المرمى و 34 خارج المرمى، و 20 تسديدة تصدى لها الدفاع.

ما سبب فشل بلايلي مع الأهلي ونجاحه مع قطر؟

السبب الرئيسي وراء رغبة يوسف بلايلي في الرحيل عن النادي الأهلي، هو تحذيرات جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، الذي طلب منه اللعب بشكل أساسي ومستمر من أجل ضمه لصفوف محاربي الصحراء.

الأجواء مختلفة تمامًا بين السعودية واللعب في تونس والجزائر، وهذا ما وجده يوسف بلايلي، ولذلك لم يتأقلم مع الراقي وتمسك بالرحيل عن صفوفه.

بالإضافة إلى الأزمات التي مر بها مع النادي الأهلي، وجعلته لا يركز في الملعب، وأيضًا عدم حصوله على مستحقاته.

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وبعد انتقاله إلى فريق قطر، وجد الأمور مهيئة تمامًا للتألق، وبدأ التركيز من جديد واستعاد مستواه المعهود، ومن ثم تم ضمه لصفوف المنتخب الجزائري مرة أخرى.

وما يقدمه يوسف بلايلي في بطولة كأس العرب، ما هو إلا رد عملي على كل من اتهمه بأن مستواه متواضع ولا يصلح للعب في الأهلي، وأيضًا رسالة بأن الأزمة ليست فيه بل بالنادي الأهلي.