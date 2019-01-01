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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تغيير ملعب مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

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نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بدلًا من استاد الملك فهد الدولي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف تقارير صحفية عن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغيير ملعب مباراة النصر والفتح ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بدلًا من استاد الملك فهد الدولي والتي تُقام الخميس المقبلة.

النصر حاليًا يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر قبل 3 جولات من النهاية، فيما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35.

الاتحاد السعودي برر هذه القرار نظراً لحاجة استاد الملك فهد “الدرة”، إلى اختبارات للأحمال الكهربائية، وبالتالي لن يتمكن الفريقان من خوض المباراة على ذات الملعب في موعدها المحدد.

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يُذكر أن نادي النصر كان قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الاتحاد بنتيجة 3\2 مما تسبب في خسارة الفريق لصدارة البطولة.

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