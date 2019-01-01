تعديل موعد مباراة الهلال والتعاون بسبب نهائي كأس زايد

الهلال نجح في تخطي عقبة مواطنه الأهلي بنصف نهائي كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن تسبب تأهل الهلال إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية لتعديل موعد مباراة الزعيم أمام التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال نجح في تخطي عقبة مواطنه الأهلي بنصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، عقب الفوز عليه بركلات الجزاء 3\2، بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بهدف لكل فريق.

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أما صلاح، فقد فجّر مرمى من استفزوه وعاد ليُسيطر بعد غياب! 👊

أما @MedoISC فيسألكم: من الدوري العربي الأفضل؟ pic.twitter.com/gLlnAiKMhY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

وسيواجه الهلال منافسه النجم الساحلي التونسي الخميس المقبل 18 أبريل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكان من المقرر إقامة مباراة فريق الهلال والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أبريل الجاري إلا أن تأهل الهلال سيؤجل هذه المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال أمام التعاون يوم 19 أبريل الجاري في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، معقل الزعيم وجماهيره.

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يُذكر أن نادي الهلال تنتظره مواجهة قوية أمام التعاون أيضاً في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أبريل الجاري.