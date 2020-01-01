أحلام تشيلسي تخدم ريال مدريد في صفقة كانتي

لاعب الوسط الفرنسي قد يرحل في سوق الانتقالات الصيفية

يطمح نادي ريال مدريد الإسباني، في استغلال خطط تشيلسي بسوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي.

تشيلسي يحاول تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الجديدة، كان أولها صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، والآن اقترب بشدة من ضم الألماني تيمو فيرنر.

الخطوة القادمة للنادي الإنجليزي في الوقت الحالي، هي الحصول على خدمات الموهبة الألمانية كاي هافيرتس لاعب ليفركوزن، في صفقة تصل قيمتها 85 مليون يورو.

المزيد من الفرق

صحيفة "as" البريطانية، أكدت أن رومان أبراموفيتش مالك البلوز، سيحتاج لتوفير المزيد من الأموال بخزينة النادي، لتكوين الفريق الذي يرغب فرانك لامبارد في العمل معه الموسم القادم.

وهو الأمر الذي قد يُجبر تشيلسي على مراجعة رواتب العديد من اللاعبين والتفكير في رحيلهم، سيكون على رأسهم كانتي، وسط ترقب من ريال مدريد.

كامافينجا يعتبر هو المرشح الرئيسي للمدرب زين الدين زيدان، ليكون البديل المناسب للبرازيلي كاسيميرو، مع الحصول على الفرصة الكاملة كأساسي في المستقبل.

ومع ذلك يظهر كانتي كأحد الخيارات المغرية لزيدان، خاصة وأنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين بمركزه على مستوى العالم.

عائلة رونالدو وحفلات جنسية وتهمة اغتصاب.. جرائم اللاعبين في زمن كورونا

العلم يثبت أفضلية ميسي على رونالدو

اللاعب نفسه قد يفكر في الرحيل عن صفوف تشيلسي، في حالة عدم تأهل النادي اللندني لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو ما قد يرحب به البلوز لنقص الموارد المالية المتوقعة من الغياب عن البطولة.

يذكر أن كانتي البالغ من العمر 29 سنة، مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023، وراتبه السنوي يصل إلى 7.8 مليون يورو وقيمته السوقية 80 مليون .