تغريدات عن الهلال توقعه في الفخ .. ثورة ضد رئيس الاتحاد المحتمل خلفًا للؤي ناظر

نيران الاتحاد تأبى أن تخمد..

يبدو أن أزمات الاتحاد السعودي لن تنتهي قريبًا، حتى أن رحيل الرئيس المنتخب حديثًا لؤي ناظر من شأنه أن يزيد الأزمة اشتعالًا، وهذا ما أظهره حساب خليفته المحتمل!

بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن لؤي ناظر تقدم باستقالته لوزارة الرياضة بعد أسبوع تقريبًا من اعتلائه كرسي رئاسة النادي الجداوي، على خلفية تحجيمه وتقليص صلاحياته في ملف المدير الفني الجديد للفريق.

التقارير نفسها زعمت أنه لن يتم إجراء انتخابات جديدة لاختيار خليفة ناظر، إنما سيتم تعيين لؤي مشعبي بدلًا منه لمدة موسم واحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فور انتشار اسم مشعبي بدأ الجمهور البحث في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وهنا تبين دعمه لنادي الهلال في مناسبات كروية مختلفة، ليبدأ الاتحاديون ثورتهم ضد تعيينه رافضين إياه.

يذكر أن ملف المدير الفني هو ما فجر الأزمة في الاتحاد، إذ كان لؤي ناظر قد اتفق بالفعل مع الإيطالي ستيفانو بيولي، فيما يرغب قائد الفريق كريم بنزيما في التعاقد مع مواطنه الفرنسي كريستوف جالتييه.